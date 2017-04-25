هل هذه هي الصيحة الجديدة لالتقاط صور العروس واشبيناتها؟

الإعلان

اختارت شابّة تُدعى ميغان بتلر أن تكون الجلسة التصويرية الخاصّة بها مع اشبيناتها فريدة من نوعها، فقد استبدلت باقات الزهور بجراء صغيرة.يُشار إلى أنّ جلسة التصوير أجراها مصوّر فوتوغرافي صديق للعروس من Discover Love Studios وذلك في منتزه سيمفوني في كارولينا.واللافت أنّ بتلر وزوجها برت قررا عدم شراء هدايا تذكارية كعربون شكر للحضور وقدما عوضاً عن ذلك المال لجمعية Greater Charlotte SPCA التي تعتني بالحيوانات.الجدير ذكره، أنّ كلّ الكلاب التي كانت في جلسة التصوير تم تبنيها من قبل المدعويين.إليكم صور الجلسة التصويرية: