3 طرق سهلة جداً لإزالة العلكة عن الملابس

الإعلان

تعتبر مشكلة التصاق العلكة على الملابس أو على أغطية السرير هي الأسوأ بالنسبة لربات المنازل. وقد تؤدي هذه المشكلة إلى تشوه الملابس الباهظة الثمن.إلجأوا إلى إحدى هذه الطرق السهلة لإزالة العلكة:- ضعوا نصف كوب من الخل في الميكروويف لمدّة 15 ثانية وثم اسكبوه على مكان التصاق العلكة واتركوه لمدة دقيقتين حتى تتغلغل الأحماض الموجودة في الخلّ إلى القماش. أخيراً استعينوا بفرشاة أسنان لفرك العلكة بطريقة دائرية.- بإمكانكم وضع القليل من زبدة الفول السوداني فوق العلكة لإحاطتها والحدّ من لزوجتها. اتركوا زبدة الفول السوداني لدقيقتين تقريباً ثمّ استخدموا فرشاة أو قطعة قماش لإزالة العلكة.- أمّا الطريقة الأخيرة فهي وضع القماش أو الملابس في كيس بلاستيكي كبير داخل الثلاجة لمدّة 3 ساعات تقريباً حتى تتجمد العلكة تماماً فيصبح من السهل إزالتها باليد أو من خلال سكين غير حاد.