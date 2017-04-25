هل سنموت جميعنا بحلول عام 2050؟

ماذا سيحصل عام 2050؟

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LBCI News Lebanon

أفاد بحث حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بأنّ العرق البشري قد يزول نهائيًا بحلول عام 2050.

وأجرى جيف نسبيت، مؤلف أكثر من 24 كتابًا والمدير السابق للشؤون التشريعية والعامة في مؤسسة العلوم الوطنية، دراسات حول قدرات الذكاء الاصطناعي.

وخلص إلى أنّ العرق البشري قد يزول من الوجود بحلول عام 2050 أو أننا قد نصبح خالدين.

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ويفسّر نسبيت نظرية تُعرف باسم الذكاء الاصطناعي الخارق التي تفترض أنّ الذكاء الاصطناعي سيتطور ليصبح حواسيب خارقة تكون قدرة الاستيعاب لديها عالية وتفوق الذكاء البشري، كما يمكنها حل المشاكل كلّها.

لكن بحسب العالم الأميركي راي كورزويل، يجب ألا نخاف من الذكاء الاصطناعي، بل من مخاطر تهددنا كالإرهاب النووي أو الحرب النووية.

وشدّد على أنّ الذكاء الاصطناعي يعزز القدرات العقلية، كما أنّه ساعد على معالجة عدد كبير من الأمراض وتطوير موارد الطاقة المتجددة، من بين أمور أخرى.