المستقبل: زيارة الحريري للجنوب وجهت رسالة قوية وواضحة

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أكدت كتلة المستقبل أن "زيارة الرئيس سعد الحريري الى الجنوب وجهت رسالة قوية وواضحة إلى اللبنانيين وإلى المجتمع الدولي مفادها أن الدولة هي المرجعية السياسية والأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية كافة والجنوب في قلبها، بما في ذلك الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها اسرائيل في قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا."وتوقفت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي أمام جولة حزب الله مع الإعلاميين بموازاة الحدود الدولية في الجنوب، معتبرة أن "الحزب أراد على ما يبدو منها توجيه رسائل في أكثر من اتجاه"، لافتة أن "هذه العراضة الاستعراضية والإعلامية المرفوضة التي قام بها حزب الله لم تكن خطوة حكيمة ولا متبصرة بما يجري في المنطقة من تطورات وما يعصف بها من مخاطر إقليمية ودولية، وهي عمليا تتجاهل الدولة اللبنانية ومرجعية سلطتها ودور مؤسساتها، فضلا عن ان الحزب لا يحترم القرار الدولي 1701 وهو المشارك في الحكومة اللبنانية، وهو امر يرتب نتائج سلبية على لبنان هو بغنى عنها".