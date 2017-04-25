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25 نيسان 2017
25/04/2017 11:13:45
الاعلام الحربي: مقتل ابو قاسم التلة المسؤول عن التفخيخ في "فتح الشام" واصابة معاونه أحمد أبو داوود اثر تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة بجرود عرسال
الاعلام الحربي: مقتل ابو قاسم التلة المسؤول عن التفخيخ في "فتح الشام" واصابة معاونه أحمد أبو داوود اثر تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة بجرود عرسال
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LBCI News Lebanon
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