خامنئي: على رئيس إيران المقبل الحد من ارتباطه بالغرب

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي مرشحي الرئاسة اليوم إلى التركيز على الاكتفاء الذاتي اقتصاديا لينأى بنفسه بشكل أكبر عن سياسة الانفتاح على الغرب والسعي إلى الحصول على استثمارات أجنبية التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.

ويأمل حلفاء خامنئي الذين يتطلعون لفوز جناحهم المحافظ بالرئاسة أن يعاقب الناخبون روحاني على بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي على الرغم من رفع العقوبات بموجب اتفاق نووي يعد السمة المميزة لفترته الأولى.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله "يتعين على المرشحين أن يتعهدوا بالتركيز على الإمكانيات الوطنية والطاقات المحلية لحل المشكلات الاقتصادية بدلا من التطلع للخارج".

ووعد رجل الدين الذي يحظى بنفوذ واسع إبراهيم رئيسي وهو المنافس الرئيسي لروحاني في الانتخابات التي تجري في 19 أيار بتوفير ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة سنويا إذا تم انتخابه.

ورفعت معظم العقوبات التي فُرضت على إيران بسبب برنامجها النووي في 2016 بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى من بينها الولايات المتحدة في 2015.