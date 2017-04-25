مجموعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى اعتداء سان بطرسبورغ

الاعتداء أدى لسقوط 15 قتيلا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاعدة,سان بطرسبرغ,الاعتداء أدى لسقوط 15 قتيلا

LBCI News Lebanon

الإعلان

اعلنت مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي استهدف مترو سان بطرسبورغ في روسيا في الثالث من نيسان واوقع 15 قتيلا على الاقل، في تغريدة تناقلتها مواقع جهادية على الانترنت.واعلنت "كتيبة الامام شامل" مسؤوليتها عن الاعتداء الذي نفذ ب"توجيهات من الشيخ أيمن الظواهري" زعيم تنظيم القاعدة موضحة ان منفذه يدعى أكبر جان جليلوف.واضاف البيان انه "لا يمكن أن تعيش روسيا في أمان وإخواننا في سوريا يصبحون ويمسون على صواريخهم التي تحمل الموت لأهلنا المستضعفين".وتوجه الى الشعب الروسي قائلا "ما لم توقفوا حكومتكم عن تدخلها في بلاد المسلمين فإنكم ستدفعون ثمن ذلك من دمائكم كما يدفعه إخواننا في سوريا والشيشان وليبيا".