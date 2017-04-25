أب يقتل ابنته ويوثّق الحادثة من خلال بث مباشر... ما فعله بعد ذلك لن يخطر على بالكم!

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أقدم رجل تايلاندي على قتل ابنته الصغير وتوثيق الحادثة من خلال البث المباشر على موقع فيسبوك قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما ذكرت الشرطة.وقام الوالد، البالغ من العمر 21 عاماً، بشنق ابنته ومن ثمّ شنق نفسه في فندق مهجور فى بوكيت يوم الاثنين، بعد خلاف نشب بينه وبين زوجته.وقد رأى أقارب الرجل التايلاندي، ووتيسان وونغتالاي، اللقطات المؤلمة على الفيسبوك واتصلوا بالشرطة، إلا أن الأخيرة وصلت متأخرة الى مكان الحادث ولم تستطع أن تنقذه وابنته.ويذكر أن شركة فيسبوك أرسلت تعازيها الى أسرة الرجل بسبب هذا الحادث "المروّع" لافتة الى أنها حذفت محتوى فيديو البث المباشر عن الموقع. ويجب التنويه الى أن لقطات هذه الحادثة كانت متاحة على يوتيوب، إلا أنها حُذفت بعدما قامت BBC بالتحذير من مخاطر وجودها على الانترنت.