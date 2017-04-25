صندوق الضمان...هل يستمر ملاذا للمضمونين أم يقترب من الافلاس؟

يؤمن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مداخيله المالية عبر مصدرين ، المصدر الأول من الإشتراكات السنوية، التي توازي نسبة 23,5 % من قيمة الأجور، يدفع منها رب العمل نسبة 21,5 % ويتحمل الأجير نسبة ال 2% المتبقية.

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اما المصدر الثاني فمن الأموال التي تدفعها الدولة سنوياً بنسبة 25% من قيمة التقديمات الصحية، إضافة الى إشتراكات أجرائها وجزء من من اشتراكات المخاتير والسائقين العموميين.