الاستعدادات تتواصل لـ "الفينيكس2" واجتماعات مكثفة برئاسة شاهي يريفانيان

الاستعدادات تتواصل لـ "الفينيكس-2"

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LBCI News Lebanon

تتواصل الاستعدادات المكثفة لبطولة "فينيكس2" القتالية في المواي تاي التي ستنظمها منظمة "فينيكس فايتينغ شامبيونشيب" في "مجمّع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" في ذوق مكايل برعاية وزارة السياحة ابتداء من الساعة الخامسة عصر السبت وحتى الساعة العاشرة مساء .

وبدأت طلائع اللاعبين الأجانب بالوصول الى لبنان وفي مقدمتهم البطل الأرميني ارمين غريغوريان الذي وصل الثلاثاء على ان يتوالى وصول باقي اللاعبين ليكتمل عقدهم مساء الاربعاء. كذلك يصل نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ستيفان فوكس وحكام المنازلات من تايلاندا (عرين المواي تاي) والولايات المتحدة الاميركية وقبرص والعراق وسوريا الى جانب الحكام اللبنانيين.

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وفي هذا الاطار تتوالى الاجتماعات برئاسة رئيس منظمة "فينيكس فايتينغ شامبيونشيب" شاهي يريفانيان وبحضور رئيس الاتحادين العربي واللبناني الغراند ماستر سامي قبلاوي ونائب رئيس المنظمة لؤي قبلاوي و المدير التنفيذي سيرج سعد ورؤساء كافة اللجان التي تم تشكيلها لانجاح الحدث الرياضي القتالي الكبير.

وفي تفاصيل اليوم التاريخي الرياضي الكبير، الذي سيتم نقله مباشرة على الهواء الى مائتي دولة، ستجري المنازلات على اربعة القاب (WMC) منها لقبان بطولة عالم بالاضافة الى ثلاثة احزمة "فينيكس" بطولة عالم اي ما مجموعه 7 احزمة واللاعبون المشاركون في البطولة هم :التايلاندي الأسطورة ساين شاين ومواطنه موسيبون باكورين والبريطاني دافيد ويلموت والاردنيان محمد حسين ومحمد سلامة والأرميني أرمين غريغوريان والصيني اكزيو واي والبيروفية انطونينا شيفشنكو والسويدية ايزا كسكيكاننكاس والهولندي فيندل روش والاميركي ستيفن بانكس والفرنسيون عزير هلالي ومواز ريمبون ومورغان أدرار والمصري احمد ابراهيم واللبنانيون محمد غربي وقاسم ضاهر وجهاد مقداد وزياد سنو واحمد اللبان .

ومن بين المنازلات التي ستجري مواجهة أنثوية بين البيروفية انطونينا شيفشنكو والسويدية ايزا كسكيكاننكاس.

وسيقام الوزن الاستعراضي للاعبين عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 28 نيسان الجاري في منتجع "كاونتري لودج" (بصاليم) بحضور اهالي اللاعبين وعشاق الألعاب القتالية في لبنان وبحضور يريفانيان وقبلاوي واركانهما ورجال الصحافة والاعلام.