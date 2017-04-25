نتائج الأسبوع الأول من بطولة لبنان "سبورتس مانيا" للفئات العمرية

كرة سلة: النتائج الكاملة للاسبوع الأول

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلة,كرة,كرة سلة: النتائج الكاملة للاسبوع الأول

LBCI News Lebanon

بعد غياب دام سنوات عدة وبهدف دعم واكتشاف المواهب الناشئة انطلقت بطولة لبنان في كرة السلة للفئة العمرية (1999-2000) (تحت ال18 سنة) والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة بالتعاون مع شركة "سبورتس مانيا" تحت اسم"بطولة لبنان سبورتس مانيا للفئات العمرية" بمشاركة ثلاثين فريق قسموا الى ست مجموعات.

الإعلان

واقيمت مباريات الأسبوع على ملعبي "اينيرجي" (ذوق مكايل) و"ام 13"بحضور نائب رئيس الاتحاد رامي فواز والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد غازي بستاني وعائلة اللعبة ورؤساء واعضاء اندية وأهالي اللاعبين.

وفي ما يلي النتائج المسجلة :

فاز الكهرباء على الشياح الرياضي (79-61)

وهوبس(بيروت) على سكوادرا (68-21)

وفيطرون على فينيقيا (براينرز) (72-34)

وابناء الخليج(اكاديمية نديم سعيد) على شاريتيه (59-31)

وبجه على هومنتمن(انطلياس) (45-41)

وبيبلوس على سبورتنغ بقنايا (67-39)

والرياضي على عمشيت (68-36)

والشبيبة ضد المخدرات على المغارة جعيتا (71-51)

واينيرجي على الأرزة بصاليم (71-14)

والتعاضد على قنوبين (68-57)

وهوبس(المتن) على السان جورج (79-18)