هل تعلمون من هي؟

من اكثر مناطق سيبيريا الباردة، تنطلق شهرة الروسية الصغيرة نارينا البالغة من العمر 8 سنوات بسرعة كبيرة. جمالها النادر وبشرتها البيضاء ولون عينيها الفاتحتين سحرت كل من شاهدها.
وقد التقط لها المصور Vadim Rufov سلسلة صور ساحرة ,فانهالت العروض عليها في مجال عرض الازياء الا ان والدتها رفضت ذلك وقالت: لا اريدها ان تدخل مجال العمل الآن !
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