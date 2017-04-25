الهومنتمن إلى المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخه !

ربع نهائي بطولة لبنان لكرة السلة

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LBCI News Lebanon

تأهل الهومنتمن للدور قبل النهائي في الدوري اللبناني لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه بعد تقدمه 3-0 على الشانفيل بفوزه بالمباراة الثالثة بينهما في دور الثمانية بالأدوار الاقصائية بنتيجة 90-82 اليوم الثلاثاء.

وسبق للهومنتمن الفوز على ضيفه 84-59 و87-80 في الجولتين الماضيتين لهذه السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات. وتألق فادي الخطيب وقاد الهومنتمن لتحقيق فوزه 19 على التوالي وهو رقم قياسي.

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وسجل الخطيب 24 نقطة منها تسع نقاط من ثلاث رميات ثلاثية وأضاف كل من السوداني اتور ماجوك 20 نقطة والبديل هايك جيوقجيان 18 نقطة منها 15 نقطة من خمس رميات ثلاثية. وكان دانيال اورتون أبرز لاعبي الشانفيل إذ سجل 21 نقطة واستحوذ على أربع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة.