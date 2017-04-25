"التاكسي الطائر"...أفلام الخيال العلمي ستتحول الى حقيقة

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بعدما غزت سوق سيارات الأجرة بخدمتها المتميزة لنقل الأفراد، تتطلع أوبر الآن إلى السماء لتطلق خدمة "التاكسي الطائر".فقد أشار جيف هولدن رئيس المنتجات في أوبر الى أن الشركة تتوقع إطلاق خدمة التاكسي الطائر في دالاس فورت وورث بولاية تكساس الأميركية وفي دبي بدولة الامارات العربية بحلول العام 2020.والتاكسي الطائر لأوبر سيكون طائرة كهربائية صغيرة تقلع وتهبط عموديا بدون أي انبعاثات وفي هدوء يمكنها من العمل في المدن.وسيقلص التاكسي الطائر الوقت لنقل الأفراد بين مارينا في سان فرانسيسكو إلى مدينة سان خوسيه إلى 15 دقيقة فقط بدلا من أكثر من ساعتين بالسيارة بحسب تقديرات أوبر.