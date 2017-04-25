مستخدمو وأجراء مستشفى الحريري الحكومي يتوقفون عن العمل الاربعاء

اعتصام عام وتوقف تام عن العمل في كافة الأقسام والدوائر والمصالح

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LBCI News Lebanon

دعت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي للاعتصام العام والتوقف التام عن العمل في كافة الأقسام والدوائر والمصالح، بدءا من نهار غد الأربعاء، "على أن يتم الإعلان عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد عن أشكال التصعيد اليومي الذي يجب أن تنتهجه هذه التحركات".



وأشارت اللجنة في بيان الى أن التحرك جاء "نظرا لتجاهل الإدارة التام لمطالب وحقوق موظفيها وغيابها بشكل مطلق عنهم على كل المستويات بعد كل التحركات التصعيدية التي بدأت بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين، وصولا إلى يوم كامل على مرحلتين، وبعد فشل كل الجهود الخارجية والإجتماعات مع الإدارة لإقناعها بضرورة تسديد مستحقاتنا، أو حتى بالحد الأدنى تقديم جدولة زمنية واضحة لتسديدها".