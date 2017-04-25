لماذا رفع عون صوته عالياً؟

الى ماذا عزت دوائر قصر بعبدا نبرةَ الرئيس عون؟

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LBCI News Lebanon

عزت دوائر قصر بعبدا نبرةَ رئيس الجمهورية ميشال عون العالية الى أنّه «تلقّى بغضب ورفض نتائج ورشة الاتصالات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وتحديداً في الأيام التي تلت القرار الذي اتّخِذ باستعادة مجلس الوزراء ملف قانون الإنتخاب وتشكيل المجلس لجنة خاصة لهذا الموضوع قد آلت الى الفشل الذريع».

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