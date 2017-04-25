"فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة"... عن ماذا يتحدث بري؟

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 أيار المقبل، وأشار إلى أنّ ما لفتَه هو كلام رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات وفقَ القانون النافذ، وقال: "أنا كرئيس مجلس حدّدت موعد جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيت كلّ هذه الفرصة من اجل توصّلِ الافرقاء الى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل الى قانون جديد".
وأضاف بري: "في حال عُدنا إلى قانون الستين، فثمّة إجراءات يجب الإسراع في اتّخاذها، ومنها إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات، ولكن بعودتِنا الى القانون النافذ نكون قد أهدرنا 3 إلى 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات". وعن ما يتعلق بما يثيره البعض عن نقل مقاعد نيابية (من منطقة الى أخرى) كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، قال بري "فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة".
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