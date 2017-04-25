"فلينزَعوا من رؤوسهم هذه الفكرة"... عن ماذا يتحدث بري؟

كلام الرئيس عون لفت الرئيس بري...

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LBCI News Lebanon

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ الجلسة التشريعية ستنعقد في 15 أيار المقبل، وأشار إلى أنّ ما لفتَه هو كلام رئيس الجمهورية عن إجراء الانتخابات وفقَ القانون النافذ، وقال: "أنا كرئيس مجلس حدّدت موعد جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيت كلّ هذه الفرصة من اجل توصّلِ الافرقاء الى قانون انتخاب، ولم أكن لأوافق على التمديد إلّا من أجل التوصّل الى قانون جديد".

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