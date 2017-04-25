صحف اليوم 25 نيسان 2017 25/04/2017 23:01:00 بأي قانون يحاول حزب الله اقناع بري وجنبلاط؟

حزب الله لا يُمكن أن يُشارك في جلسة لا يوافق عليه بري وجنبلاط

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LBCI News Lebanon

"الاخبار" عن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بالقانون التأهيلي، علماً بأنّ حزب الله "لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط". كشفت مصادر 8 آذار لصحيفةعن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بالقانون التأهيلي، علماً بأنّ حزب الله "لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط". الإعلان