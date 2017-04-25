صحف اليوم
25 نيسان 2017
25/04/2017 23:01:00
بأي قانون يحاول حزب الله اقناع بري وجنبلاط؟
حزب الله لا يُمكن أن يُشارك في جلسة لا يوافق عليه بري وجنبلاط
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LBCI News Lebanon
كشفت مصادر 8 آذار لصحيفة
"الاخبار"
عن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بالقانون التأهيلي، علماً بأنّ حزب الله "لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط".
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