حقيقة استبعاد "القوات اللبنانية" من المفاوضات الإنتخابية

أشارت مصادر "القوات اللبنانية" الى إنّ كلّ ما يتم تداوُله عن استبعادها من المفاوضات الانتخابية غير صحيح إطلاقاً، قائلة : "المفاوضات تتم على مستويات مختلفة ثنائية وثلاثية ورباعية، والقوات شريكة في كلّ المفاوضات الحاصلة، وتَطَّلِع لحظةً بلحظة على كلّ المعلومات والتفاصيل وتُواكب سير اللقاءات التي لا تكون مشاركةً فيها، على غرار اللقاء الرباعي، حيث يضعها كلّ مِن «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» في صورة مداولاته".
وأكّدت المصادر نفسها لـ"الجمهورية
" أن كلّ كلام عن رفضها للتأهيلي غير صحيح، مضيفة "هناك من يريد تحميل القوات الرفض ليتذرّع برفضها من أجل إسقاط التأهيلي وتجنّب الصدام مع القاعدة العونية واستطراداً المسيحية".