حقيقة استبعاد "القوات اللبنانية" من المفاوضات الإنتخابية

هل رفضت القوات القانون التأهيلي؟

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LBCI News Lebanon

أشارت مصادر "القوات اللبنانية" الى إنّ كلّ ما يتم تداوُله عن استبعادها من المفاوضات الانتخابية غير صحيح إطلاقاً، قائلة : "المفاوضات تتم على مستويات مختلفة ثنائية وثلاثية ورباعية، والقوات شريكة في كلّ المفاوضات الحاصلة، وتَطَّلِع لحظةً بلحظة على كلّ المعلومات والتفاصيل وتُواكب سير اللقاءات التي لا تكون مشاركةً فيها، على غرار اللقاء الرباعي، حيث يضعها كلّ مِن «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» في صورة مداولاته".

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