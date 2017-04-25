صحف اليوم
25 نيسان 2017
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الزيارة الرسمية الأولى للعماد عون... هذه وجهتها

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الزيارة الرسمية الأولى للعماد عون... هذه وجهتها
في وقتٍ حطَّت طائرة مساعدات أميركيّة أمس في مطار رياق محمّلةً بمساعدات للجيش اللبناني، للمرّة الثانية خلال أسبوع، قال مصدر عسكري رفيع لـ"الجمهورية" إنّ "المساعدات ليست عاجلة بل هي مُقرّرة سابقاً، وتأتي في إطار برنامج المساعدات المستمرّ للجيش، وأُفرِغت في مطار رياق في البقاع، نظراً لوجود المخازن المخصّصة لها فيه".
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وفي إطار التعاون العسكري الأميركي - اللبناني، سيقوم قائد الجيش العماد جوزف عون بزيارة رسمية، هي الأولى له منذ تولّيه المنصب، إلى واشنطن، وأكّد مصدر أمني لـ"الجمهورية" أنّ "موعد الزيارة لم يُحدَّد بعد لأسبابٍ أمنية".
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