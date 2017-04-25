بالفيديو- الشاحنات تقطع الطرقات...وزحمة السير خانقة

وزحمة سير على اكثر من اوتوستراد

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LBCI News Lebanon

بعد التصعيد في اليومين الماضيين لاصحاب الشاحنات احتجاجا على قرار وزارة الداخلية وقف أعمال المرامل والكسارات الى حين عرض الملف على مجلس الوزراء بهدف تنظيم هذا القطاع، عمد اصحاب الكسارات والمرامل وسائقو الشاحنات الى قطع اوتوسترادات وطرق في مختلف المناطق اللبنانية.

الى ذلك، اعتبر نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس "ان قطع الطرقات يأتي على خلفية ايقاف اعمال وسير الشاحنات من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي، وقف عمل الكسارات والمرامل والسماح بسير الشاحنات ليومي الاربعاء والجمعة فقط"، مناشدا المسؤولين "النظر الى عملهم، وهو سيعلن ظهرا عن اعتصام مفتوح اعتبارا من صباح غد الخميس ".

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وفي سياق متصل، وبعد التفاهم بين اصحاب وسائقي الشاحنات من جهة واستخبارات الجيش اللبناني من جهة ثانية تم التوصل الى فتح طريق الاوتوستراد في منطقة الزهراني موقتا ولمدة ساعتين تخفيفا عن المواطنين العالقين في زحمة السير الخانقة على الطريق البحرية.

واوضح المعتصمون انه لا عودة عن الاعتصام ما لم يستجاب لمطالبهم من خلال فتح الكسارات والمرامل المرخصة وتسجيل الشاحنات والسماح لهم باعمال الجرف واستصلاح الاراضي، اشارة الى ان المعتصمين يقطعون الطريق منذ الثامنه صباحا في ظل انتشار للقوى الامنية.

من جهته، اوضح الناطق باسم نقابة الصهاريج فادي ابو شقرا للـLBCI أن النقابة غير معنية بالتحركات والإضرابات.