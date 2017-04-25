بو عاصي لـ"الجمهورية": رغم صعوبة القرار... مُلزَم عقائدياً باتخاذه

بو عاصي يقرّ أنّ غالبيّة الإعتصامات تستثمر سياسياً

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LBCI News Lebanon

بعد اعتصام المياومين والعمال والضمان والشاحنات ومتعاقدو وزارة الشؤون الإجتماعية للإعتراض على قرار إيقاف مشروعهم بعد إعادة تقييم شاملة من وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي وبعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للبرنامج، كشف بو عاصي لصحيفة "الجمهورية"، عن أسباب قراره إيقاف العمل في هذا البرنامج، مشيراً الى المكمن الحقيقي للأزمة الفعلية الكامنة في ذهنية المواطن اللبناني (الذهنية اللبنانية التي ترفض مبدأ التعاقد الموقت).

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وأقرّ بو عاصي أنّ غالبيّة الإعتصامات تستثمر سياسياً، لكنه مقتنع بأنّ أزمة المتعاقدين مع وزارة الشؤون ليست من ضمنها، إذ إنّهم تصرّفوا بعفوية وتلقائية يَتفهّمها حرصاً منهم على وجوب المحافظة على مورد رزقهم.