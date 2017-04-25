اسرار الصحف 26 - 04 - 2017

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إنّ "قوات سوريا الديموقراطية" سيطرت على مناطق عسكرية مهمّة استراتيجياً قطعت من خلالها طرق الإمداد بين الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام.ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الجولة التي قام بها "حزب الله" في الجنوب ستُسرِّع من صدور العقوبات عليه وستُشدِّدها أكثر، خلافاً لما كان يتوقع "الحزب".تمنّى سفير دولة كبرى على الحكومة اللبنانية الخروج من الإزدواجية واتخاذ موقف واضح من الإلتزام بالقرار 1701 وليس عبر موقف يتيم يصدر عن رئيسها فقط.ألغى الجانب الروسي كل الإجتماعات المقررة مع وزير لبناني بسبب غيابه عن مؤتمر دولي-إقليمي وخفض التمثيل اللبناني المشارك فيه.خفايااستغربت أوساط سياسية تصريحات لمسؤولين فلسطينيّين في لبنان نفوا فيها علمهم بالجهة التي تغطي الإرهابي بلال بدر ومصادر تمويله والأجندة التي ينفذها لتلك الجهة، وتساءلت الأوساط هل يُعقل ألا تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تدري ماذا يدور في المخيمات والقوى الموجودة داخلها، خصوصاً انّ مخيم عين الحلوة يشهد بين فترة وأخرى اشتباكات دامية ما يستدعي إجراء تحقيقات في أسبابها وأهداف الجهات التي تفتعلها ومن يقف وراءها…