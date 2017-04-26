ترامب يؤكد أن مصير الأسد لا يشكل "عقبة" في سوريا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسفراء في مجلس الأمن الدولي أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا يشكل "عقبة" أمام إنهاء النزاع، بحسب ما نقل ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة بيتر ايليتشيف الثلاثاء.
وترامب الذي كان قد وصف الأسد بأنه "جزار"، قال خلال مأدبة غداء الاثنين في البيت الابيض مع 15 سفيرا في مجلس الأمن، إنه يعود للشعب السوري تقرير مصير الرئيس السوري، بحسب ما اكد ايليتشيف.
وبالنسبة إلى دونالد ترامب فإن "بقاء (الأسد) أو رحيله ليس مهما. المهم هو العملية السياسية ووقف إراقة الدماء والاعمال القتالية (...) وعندئذ الشعب سيقرر".