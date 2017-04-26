قاض أميركي يوقف مرسوما جديدا لترامب...

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علّق قاض أميركي، تطبيق مرسوم وقّعه الرئيس دونالد ترامب ويهدف إلى حجب التمويل الاتحادي عما يُسمّى بـ"المدن الملاذات" التي تُعارض سياسته المتعلقة بالهجرة.والمدافعون عن تلك الأماكن يصفونها بأنها "ملاذات" تشمل محاكم وبلديات ومدناً معظمها محسوبة على الديموقراطيين ولا تخفي معارضتها لسياسات ترامب في مجال الهجرة.وقد اتخذ القاضي في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو ويليام أوريك هذا الأمر الموقت، لاعتباره أنّ الحجج التي قدّمها محامون يمثلون سان فرنسيسكو ومقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا محقّة.ومقاطعة سانتا كلارا التي تُعتبر "نموذجا" لـ"المدن الملاذات" والتزمت حماية سكانها الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية، حيّت في بيان قراراً تاريخياً.وتقول سلطات سانتا كلارا إن المقاطعة قد تخسر زهاء 1,7 مليار دولار بسبب مرسوم ترامب، وتتلقى سان فرانسيسكو من جهتها ما يصل إلى ملياري دولار سنوياً كتمويل اتحادي.