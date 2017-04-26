أخبار دولية
26 نيسان 2017
Back

ماكرون يقر بأن "لا شيء محسوما" في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية

هل تهزم لوبن في السابع من أيار؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ايمانويل ماكرون,فرنسا,هل تهزم لوبن في السابع من أيار؟
episodes
ماكرون يقر بأن &quot;لا شيء محسوما&quot; في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية
أقرّ المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون الثلاثاء بأن "لا شيء محسوماً" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي تريد أن "تجمع الوطنيين من اليمين واليسار".

ودخلت مرشحة اليمين المتطرّف في عملية دقيقة لاستقطاب الناخبين الذين صوتوا في الدورة الأولى للمحافظ فرنسوان فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. 
الإعلان

 
من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء من أنّ فوز ماكرون على لوبن خلال الدورة الثانية في السابع من أيار ليس مضموناً، معتبراً أنه يجب عدم الاستهانة بالنتيجة التي حققتها الجبهة الوطنية. 
 
وبحسب استطلاع نشر الثلاثاء فإنّ لوبن التي حلت في المرتبة الثانية خلف ماكرون مساء الاحد، ستُهزم في السابع من أيار. 
إقرأ أيضاً