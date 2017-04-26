أخبار دولية
26 نيسان 2017
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محكمة تركية عليا ترفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء

لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه لم يكن آلية إدارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رجب طيب اردوغان,تركيا,لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه لم يكن آلية إدارية
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محكمة تركية عليا ترفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء
رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الاخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان. 
 
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الاعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل اغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي. 
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وتقدمت المعارضة التي اعتبرت ان قرار المجلس الانتخابي افسح مجالا للتزوير، بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الاسبوع الماضي، إلا ان هذا الطلب رفض. 
 
وقال حزب الشعب الجمهوري إنّ قرار المجلس الاعلى للانتخابات كان اداريا. 
 
إلا أن المحكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت إنها لا تستطيع اصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لانه لم يكن آلية إدارية، بحسب وكالة الاناضول الحكومية للانباء.
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