الحرارة فوق معدلاتها...لكن هل ستعود الامطار؟

يؤثر طقس ربيعي دافئ على لبنان، اليوم وفي الأيام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية بقليل لتعود وتنخفض يوم الجمعة وترتفع يوم السبت.
طقس اليوم والايام المقبلة:
_الاربعاء 26/4/2017: طقس ربيعي دافئ يتخلل الأجواء سحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 27 درجة.
_الخميس 27/4/2017: طقس ربيعي دافئ مشمس مع بعض السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 20 و 27 درجة ( احتمال خفيف لبعض الرذاذ مساء الخميس - الجمعة خصوصا في الداخل وعلى الجبال)
-الجمعة 28/4/2017: طقس ربيعي معتدل قليل السحب مع انخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 25 درجة.
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