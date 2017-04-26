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26 نيسان 2017
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بري يؤكد أنه اعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة التي تستند الى الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ

بري يؤكد أنه اعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة التي تستند الى الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اكثر,اعدّ,يؤكد,
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بري يؤكد أنه اعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة التي تستند الى الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ
 
 
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