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26 نيسان 2017
26/04/2017 07:22:29
بري يؤكد أنه اعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة التي تستند الى الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ
بري يؤكد أنه اعدّ اكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة التي تستند الى الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وانشاء مجلس للشيوخ
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