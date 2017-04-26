غرائب وطرائف
26 نيسان 2017
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انتقم من حبيبته الخائنة بطريقة ذكية...ماذا فعل؟

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انتقم من حبيبته الخائنة بطريقة ذكية...ماذا فعل؟
عاد الشاب الأميركي دوستن هالاواي إلى منزله ليُصدم برؤية حبيبته نائمة إلى جانب شاب آخر.
وكانت حبيبة دوستن نائمة بسبب إفراطها في شرب الكحول فقرر الإنتقام  منها على طريقته الخاصة.
وبدلاً من إيقاظها ومعاتبتها، التقط دوستن عدة صور لحبيبته والشاب المجهول الذي يشاركها الفراش ومن ثم قام بنشرها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.
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وأرفق دوستن الصور بتعليق كتب فيه "عندما تعود إلى المنزل لتجد الشخص الذي كنت تحبّه برفقة شخص آخر".
وانتشرت الصور التي التقطها دوستن بشكل كثيف على موقع فايسبوك إذ تلقى تعليقات ورسائل من آلاف الأشخاص الذين أعجبوا بهدوئه وطريقة معالجته للموضوع.
وشكر دوستن كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه وقدّموا له الدعم خلال هذا الفترة القاسية التي يعيشها.
 
 
Betrayal: When a Texas man arrived in his bedroom to find his girlfriend in bed with another man, he calmly snapped some photos
 
Going big: Social media users online praised Duston for keeping his cool in the face of such a miserable situation
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