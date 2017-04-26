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26 نيسان 2017
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بالصور- بيكيني كيم كارداشيان فضح استخدامها المستمرّ للفوتوشوب!

تعرّضت كيم كارداشيان للانتقادات إذ أظهرت الصور شكلها الحقيقي بعيداً عن تعديلات الفوتوشوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيكيني, الفوتوشوب,صور, انتقادات,كيم كارداشيان,تعرّضت كيم كارداشيان للانتقادات إذ أظهرت الصور شكلها الحقيقي بعيداً عن تعديلات الفوتوشوب
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بالصور- بيكيني كيم كارداشيان فضح استخدامها المستمرّ للفوتوشوب!
حرصت  نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على إظهار جسمها بعد خسارة الكثير من وزنها وذلك خلال إمضائها عطلة مميّزة برفقة شقيقتها في بورتوريكو.
 
واعتمدت كيم ملابس سباحة فاضحة جداً كشفت عن الكثير من مفاتنها لكنّها عرّضتها في الوقت نفسه إلى الكثير من الانتقادات إذ أظهرت مؤخّرتها الشهيرة بشكلها الحقيقي وبعيداً عن تعديلات الفوتوشوب.
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وأظهرت هذه الصور السيلوليت في مؤخرة كيم بالإضافة إلى منطقة الفخذين، الأمر الذي فضح استخدامها الكثير للفوتوشوب في الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
كذلك، إنضمت شقيقة كيم الكبرى كورتني إليها وكانت ترتدي ملابس سباحة أظهرت رشاقتها ونحافتها.
 
 
Masterpiece theater: Kim Kardashian made a display of her unreal body in a Dior bikini Tuesday, just a day after flaunting her unairbrushed derriere by the pool
 
 Beach booty:  Of course Kim's prominent posterior made an appearance
 
Bum's the word: Kim's unairbrushed appearance in this Dior number caught everyone's attention
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