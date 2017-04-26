بالصور- بيكيني كيم كارداشيان فضح استخدامها المستمرّ للفوتوشوب!

تعرّضت كيم كارداشيان للانتقادات إذ أظهرت الصور شكلها الحقيقي بعيداً عن تعديلات الفوتوشوب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيكيني, الفوتوشوب,صور, انتقادات,كيم كارداشيان,تعرّضت كيم كارداشيان للانتقادات إذ أظهرت الصور شكلها الحقيقي بعيداً عن تعديلات الفوتوشوب

LBCI News Lebanon

حرصت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على إظهار جسمها بعد خسارة الكثير من وزنها وذلك خلال إمضائها عطلة مميّزة برفقة شقيقتها في بورتوريكو.

واعتمدت كيم ملابس سباحة فاضحة جداً كشفت عن الكثير من مفاتنها لكنّها عرّضتها في الوقت نفسه إلى الكثير من الانتقادات إذ أظهرت مؤخّرتها الشهيرة بشكلها الحقيقي وبعيداً عن تعديلات الفوتوشوب.

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وأظهرت هذه الصور السيلوليت في مؤخرة كيم بالإضافة إلى منطقة الفخذين، الأمر الذي فضح استخدامها الكثير للفوتوشوب في الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، إنضمت شقيقة كيم الكبرى كورتني إليها وكانت ترتدي ملابس سباحة أظهرت رشاقتها ونحافتها.

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