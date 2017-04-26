يا أحمد قمر الدين

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يا حضرة رئيس بلدية طرابلس سأسألك سؤالاً واحداً من غير أن أغوص في تفاصيل العمل البلدي في انتكاساته التي لم تكن يوما وقفا عليك ،بل سبقك الكثيرون في الفشل وبعضهم في أشياء أخرى غير الفشل.سؤالي هو التالي: هل تعلم يا أحمد أن مطمر النفايات قد فاق علوه أضعاف المسموح به بالعقد وبلغ حوالي 47 مترا وهو وواضح لكل من يمرّ بقربه...غير أن المصيبة أكبر و أخطر من أن نسكت عنها وتسكت عنها أنت الرئيس ابن البلد،الذي أتى بك بشبه حركة ثورية.هذا الجبل على ما استطعت معرفته من معلومات تكرّم بها علي بعض العارفين ،وهم في البلدية يعملون....هذا الجبل الذي للذكر،يجب معالجته في جعله حديقة حتى لا يبقى خازوقا يضر بأرزاق آلاف الطرابلسيين الملّاكين في الضم والفرز الشمالي...أمّا الأخطر بكثير،أنّهذا الجبل من النفايات هو عبارة عن طبقات وتختزن فيها مادة الميتان وهي عبارة عن غاز وقد نص العقد مع لافاجيت على بند المعالجة الدائمة وهو غالي الأجر بما يعادل مئات آلاف الدولارات وهي تُدفع باستمرار العقد،وهذه المعالجة الدائمة كفيلة بتنفيس الغاز ....فما الذي يجري من سنوات طويلة من أيام الكثيرين ممن سبقوك من الرؤساء؟إن الشركة "باتكو" التابعة لمالكي لافاجيت ،على الرغم من أن آل أزعور أهلنا في الضنية وطرابلس ومن المفترض أن تعنيهم مدينتهم وأهلها غير أنها لا تقوم بهذه المعالجة وبالتالي فإن مادة الميتان الغازية مخزّنة في هذا الجبل وقد تتعرض ولو لعود كبريت حتى تنفجر العروق وممكن ان يصل انفجارها من طرابلس حت منطقة أبي سمرا...فهل تعلم بذلك؟طبعا كل الرؤساء السابقين يعرفون وطبعا أنت تعرف لا كونك رئيسا فحسب بل لأنك عضو في البلدية ونائب رئيس من سنوات طويلة ،وما دمت أنا أعرف خطرها فأنت المهندس تعرفها أكثر مني، وما دمت أعرف أن هناك لجانا للمراقبة تقبض معاشات برّانية ثمن سكوتها على ما أعلمنا العارفون بالبلدية فأنت حتما تعرف....سؤالي البسيط لماذا تسكت عن هذه الكارثة الكامنة لمدينتنا؟ وإذا كانت الحجة أن أصحاب الشركة افتعلوا حيلة فأصبح قبضهم من الوزارة مباشرة فإن هذا الأمر لا يعفيك كرئيس ولا يعفي الأعضاء وهم أهلنا وأخواننا من الاعتراض والمعالجة وحتى فضح المستور....كان بودّي أن أسترسل في ارتكابات لافاجيت تحت نظركم وأخبر عن كيفية اللعب بالأوزان ودفتر الشروط لرفع الفاتورة...وكان بودّي أن أسترسل في تجاوزات البلدية غير أني أدرك أن البلدية اليوم كما في الماضي هي رهينة السياسيين ومحاسيبهم وهم الذين يحمون التجاوزات والارتكابات .....لكن جبل النفايات لا يُسكت عنه فأرجو منك التوضيح للطرابلسيين لعله فاتني شيء لم أدركه وأنا لست إلا بناقل للمعلومات لأني غير ضليع بهذه التقنيات...نحن وأهل المدينة بانتظارك...