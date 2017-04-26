أخبار دولية
26 نيسان 2017
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تشييع العشرات من قتلى بلدتي الفوعة وكفريا قرب دمشق

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تشييع العشرات من قتلى بلدتي الفوعة وكفريا قرب دمشق
تجمع المئات من المدنيين والمقاتلين الموالين لدمشق في مقام السيدة زينب جنوب العاصمة الأربعاء لتشييع أكثر من خمسين قتيلاً قضوا خلال تفجير استهدفهم قبل نحو أسبوعين بعد اجلائهم من بلدتين شيعيتين في شمال غربي سوريا، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس.
     
وقتل 126 شخصا بينهم 68 طفلا على الاقل في الخامس عشر من الشهر الحالي جراء تفجير انتحاري استهدف حافلات متوقفة في منطقة الراشدين غرب حلب (شمال) بعدما أقلتهم من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة ادلب (شمال غرب). 
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وتم ذلك في اطار اتفاق بين الحكومة والفصائل المقاتلة لاخلاء البلدتين المواليتين للقوات الحكومية على مراحل مقابل اجلاء مدنيين ومقاتلين من مدينتي الزبداني ومضايا ومناطق أخرى في محيطهما تحاصرها قوات النظام في محيط دمشق.
 
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