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26 نيسان 2017
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الجيش التركي يعلن أنه رد بالمثل على نيران مورتر من منطقة خاضعة للحكومة السورية أصابت منشأة عسكرية بجنوب شرقي تركيا

الجيش التركي يعلن أنه رد بالمثل على نيران مورتر من منطقة خاضعة للحكومة السورية أصابت منشأة عسكرية بجنوب شرقي تركيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلن,التركي,الجيش,
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الجيش التركي يعلن أنه رد بالمثل على نيران مورتر من منطقة خاضعة للحكومة السورية أصابت منشأة عسكرية بجنوب شرقي تركيا
 
 
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