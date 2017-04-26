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26 نيسان 2017
26/04/2017 08:07:14
الجيش التركي يعلن أنه رد بالمثل على نيران مورتر من منطقة خاضعة للحكومة السورية أصابت منشأة عسكرية بجنوب شرقي تركيا
الجيش التركي يعلن أنه رد بالمثل على نيران مورتر من منطقة خاضعة للحكومة السورية أصابت منشأة عسكرية بجنوب شرقي تركيا
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LBCI News Lebanon
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