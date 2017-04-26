ارهابيان في قبضة المعلومات...وهذا ما اعترفا به

في اطار متابعة الخلايا الارهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبنتيجة الاستعلام المكثف تم التمكن من تحديد هوية شخصين ثبت بالدليل القاطع انتمائهما لتنظيم داعش الارهابي، بناء عليه بوشر بعملية رصد ميداني للمذكورين .

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واشارت الــمـــديـــريـــة الــعــــامـــة لـقـــوى الأمـــن الداخـلي – شــعــبــــة العلاقات العامـــة الى أنه بتاريخ 20/4/2017 وفي محافظة البقاع / بلدة كامد اللوز، اوقفت قوة خاصة من الشعبة المذكورة المدعوين:- ح . ف. (مواليد عام 2000، لبناني)- ر. ش. (مواليد عام 1979، لبناني)ولفتت الى انه بالتحقيق معهما :اعترف ( ح . ف ) بانه:- يحمل فكر تنظيم داعش الارهابي .- اواخر عام 2016 تواصل مع العديد من كوادر تنظيم داعش في سوريا ـــــ الرقة بهدف مساعدته على الالتحاق بالتنظيم في سوريا .- قام احد قياديي التنظيم بحثِّه على البقاء في لبنان طالباً منه السعي لتنفيذ عمليات امنية لصالحه، تستهدف المرتدين قاصداً افراد الجيش اللبناني والاجهزة الامنية فتحفّظ على ذلك مفضلاً الانتقال الى سوريا .- استلم من الموقوف ( ر . ش ) عبر شبكة الانترنت موسوعة تحتوي على ملفات تتضمن شرح لكيفية تصنيع المتفجرات بمختلف انواعها بهدف اكتساب الخبرة في تصنيع المتفجرات .- قام بالترويج لتنظيم داعش عبر شبكة الانترنت عن طريق انشاء العديد من المجموعات الجهادية على وسائل التواصل الاجتماعي،والاشراف عليها، تضمنت نشر اخبار اعلامية عن نشاط تنظيم داعش، وفتاوى شرعية وجهادية، انضم اليها الكثير من مؤيدي التنظيم في لبنان والدول العربية، وذلك بالتنسيق مع احد كوادر تنظيم داعش الاعلاميين في سوريا.كما اعترف ( ر . ش )بانه :- يحمل فكر تنظيم داعش ويتواصل مع عدد من كوادر التنظيم في سوريا والعراق .- قام بالعمل على نشر اخبار وفتاوى تنظيم داعش الشرعية عبر تطبيقات الانترنت.- يتمتع بخبرة دينية شرعية بحيث قام العديد من مؤيدي تنظيم داعش باستشارته في امور شرعية خاصة بالتنظيم حيث كان يجيب على الاسئلةبحسب معتقدات تنظيم داعش.- ارسل للموقوف ( ر . ش ) موسوعة تتعلق بتصنيع المتفجرات .