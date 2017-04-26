توقّفوا عن تنظيف أسنانكم بالماء الساخن...

خطوات يجب اتّباعها أثناء تنظيف الأسنان

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LBCI News Lebanon

أعلن طبيب الأسنان البريطاني ريتشارد ماركس أن هناك خطوات يجب اتّباعها أثناء تنظيف الأسنان للحفاظ على فم صحي.

وقال ريتشارد إنه يجب استخدام المياه الباردة أو الدافئة خلال غسل الفم بعد الإنتهاء من تنظيف الأسنان كما نصح بعدم استخدام المياه الساخنة إذ تُلحق الضرر بشعيرات فرشاة الأسنان كما أنه بإمكانها حرق الفم.

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وأضاف ريتشارد أن استخدام فرشاة أسنان كهربائية تساعد على تنظيف الأسنان واللثة بشكل أفضل مقارنة مع فرشاة الأسنان العادية، كما أن استخدامها لا يتطلّب مجهودًا كبيرًا من الشخص ويجنّب الضغط الزائد على الأسنان.

وذكر ماركس أيضًا أنه من الضروري الإستمرار بتنظيف الأسنان حتى لو كان الشخص يعاني من نزيف في اللثة كما شدّد على ضرورة زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.