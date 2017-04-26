خوري بعد لقائه الراعي: نتمنى ألا تحصل الانتخابات على أساس قانون الستين

خوري بعد لقائه الراعي: نتمنى ألا تحصل الانتخابات على أساس قانون الستين

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LBCI News Lebanon

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزير الاقتصاد رائد خوري حيث تناولا المواضيع الاقتصادية في لبنان.

وقال خوري: "أطلعنا الراعي على أجواء الخطة الاقتصادية التي قمنا بها ونسعى لتحقيقها وتناولنا المواضيع السياسية خصوصا موضوع قانون الانتخابات".

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وشدد الراعي خلال اللقاء على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات لتحصل في موعدها".

وأضاف خزري: "أبلغنا غبطته أننا لن نقبل بالتمديد ولن يحصل التمديد، كما أنه لا نقبل بالفراغ ولن يحصل الفراغ، ونتمنى ألا تحصل الانتخابات على أساس قانون الستين لان هذا القانون معيب وهو بالحقيقة كأس مر نأمل الا نضطر كلبنانيين أن نشربه".

بعدها التقى الراعي رئيس فرع استخبارات جبل لبنان في الجيش العميد كليمون سعد.