تعلموا كيفية صنع بوظة الثلج بنكهة التوت... وبسعرات حراريّة أقلّ

من منّا لا يُحبّ تناول الحلويات اللذيذة؟ لكن معظمنا يمتنع عن القيام بذلك دائماً بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية جدا.
ومع اقتراب فصل الصيف الحار، سنقدم إليكم وصفة سهلة لتحضير بوظة الثلج بنكهة التوت والتي تحتوي على نسبة منخفضة جدًّا من السكر ومن السعرات الحرارية.
المكونات:
اللبن
حبات التوت
القرفة
طريقة التحضير:
استخدمي الخلاط لمزج المكونات ومن ثم افرغي المزيج في قوالب مخصصة لصنع بوظة الثلج.
توازن هذه الحلوى نسبة السكر في الدم بفعل وجود القرفة كما لا تتسبب بكسب الكيلوغرامات بل هي مفيدة للصحة إذ يحتوي اللبن على نسبة عالية من البروتين كما أن التوت لا يحتوي على نسبة عالية من السكر.