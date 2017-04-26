تعلموا كيفية صنع بوظة الثلج بنكهة التوت... وبسعرات حراريّة أقلّ

طريقة تحضير بوظة الثلج بنكهة التوت

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LBCI News Lebanon

من منّا لا يُحبّ تناول الحلويات اللذيذة؟ لكن معظمنا يمتنع عن القيام بذلك دائماً بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية جدا.



ومع اقتراب فصل الصيف الحار، سنقدم إليكم وصفة سهلة لتحضير بوظة الثلج بنكهة التوت والتي تحتوي على نسبة منخفضة جدًّا من السكر ومن السعرات الحرارية.

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المكونات:



اللبن



حبات التوت



القرفة





طريقة التحضير:



استخدمي الخلاط لمزج المكونات ومن ثم افرغي المزيج في قوالب مخصصة لصنع بوظة الثلج.