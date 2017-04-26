خدعا إدارة المحطّة والمشاهدين... شاهدوا ماذا فعلا مباشرة على الهواء

الإعلان

تُقاضي محطّة WEAU التلفزيونيّة رجلين قاما بخداع القيّمين على برنامجها الصباحي والمشاهدين من خلال إيهامهم بأنّهما يُدرّبان الرياضة بطرقٍ غير تقليديّة.وفي التفاصيل، استضاف البرنامج الصباحي "Hello Wisconsin" الذي يُعرض على قناة WEAU الأميركيّة الرجلين جو بيكيت ونيك بروهير يوم 29 تشرين الثاني من العام الماضي بحجّة أنّهما يمارسان رياضة كمال الأجسام بطرقٍ غريبة.وقال الرجلان إنّ بإمكانهما حمل أثاث المنزل وأحجار الاسمنت وعجلات السيارات كما ادعيا أنّهما شاركا في برنامج "America’s Got Talent" وظهرا في برنامج ستيف هاري وفي ديزني لاند.وبدأ الرجلان بالتحدث بشكلٍ غريب مباشرة على الهواء حتى أنّهما ضربا بعضهما البعض بمضرب التنس كجزء من الخدعة، وهذا الأمر لم يُعجب إدارة المحطة التي رفعت دعوى قضائية هذا الشهر في نيويورك بحقّهما.وتبيّن أنّ الثنائي يخدع الناس وينشر الفيديوهات عبر قناته الخاصة على يوتيوب.