الملك يؤكد عدم الحاجة لدور للجيش الاردني داخل سوريا

أعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء ان بلاده مستمرة في سياستها الدفاعية في العمق السوري من دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا.

وقال في خلال لقاء مع وزراء إعلام سابقين ومدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف محلية: "لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن".

واضاف "مستمرون بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا"، بحسب وكالة الانباء الرسمية (بترا).

ويأتي هذا التصريح بعد أقل من اسبوع على اتهام دمشق عمان بالضلوع في مخطط لتحرك عسكري وشيك في جنوب سوريا.