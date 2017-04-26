في مشاريع القاع...أخ يقتل شقيقه ويعلقه بالشجرة

اوقف مخفر القاع في وحدة الدرك الاقليمي المدعو ع.(مواليدعام 1990) للاشتباه بقتل شقيقه السوري عدي العلي (مواليد عام 1991) ورميه داخل حفرة في محلة مشاريع القاع.

وبنتيجة التحقيق المجرى من قبل مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بما نسب اليه، وانه بتاريخ 30/1/2017 ولأسباب عائلية، اقدم على خنق المغدور بيديه داخل احدى الخيم في المحلة المذكورة ومن ثم نقل الجثة الى بستان زيتون وعمد الى تعليقها بواسطة شال بشجرة، كما اعترف باصطحاب جاره في السكن م.م.، (مواليد عام 1969، سوري) للبحث عن شقيقه حيث اوهمه بانه شنق نفسه، وقاما بوضعه داخل حفرة.