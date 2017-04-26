اليوم اللبنانيين علقوا عالطرقات بسبب اعتصام أصحاب الشاحنات، بس هني كل يوم علقانين بمشاكل ما بتنعد، الهاشتاغ يلي أطلقناه خلال النهار ويلي شكل فشة خلق لكل الناس بعدو مكفى #وين_علقانين خبرونا كتابة أو بفيديو بأي مصيبة علقانين