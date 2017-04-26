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26 نيسان 2017
26/04/2017 10:25:49
اليوم اللبنانيين علقوا عالطرقات بسبب اعتصام أصحاب الشاحنات، بس هني كل يوم علقانين بمشاكل ما بتنعد، الهاشتاغ يلي أطلقناه خلال النهار ويلي شكل فشة خلق لكل الناس بعدو مكفى #وين_علقانين خبرونا كتابة أو بفيديو بأي مصيبة علقانين
اليوم اللبنانيين علقوا عالطرقات بسبب اعتصام أصحاب الشاحنات، بس هني كل يوم علقانين بمشاكل ما بتنعد، الهاشتاغ يلي أطلقناه خلال النهار ويلي شكل فشة خلق لكل الناس بعدو مكفى #وين_علقانين خبرونا كتابة أو بفيديو بأي مصيبة علقانين
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LBCI News Lebanon
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