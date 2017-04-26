طريقة سهلة لكنّها الألذّ لتحضير الستيك في المنزل!

ما هي الطريقة الفضلى لتحضير الستيك؟

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LBCI News Lebanon

طبق الستيك من بين الأطباق التي تختلف طريقة طهيها وتقديمها بحسب اختلاف الأذواق إلا أن موقع "serious eats " كشف عن الطريقة الفضلى للحصول على ستيك لذيذ.

ولتحضير الستيك اللذيذ عليكم اتّباع الخطوات التالية:

- تتبيل اللحمة بالملح والبهارات المخصّصة لها.

- ضعوا قطعة الستيك داخل ورقة الخبز ومن ثمّ أدخلوها الفرن.

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- قبل أن ينتهي وقت طهي الستيك في الفرن، ضعوا ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على نار قوية.

- ضعوا قطعة اللحمة في المقلاة وأضيفوا إليها ملعقة صغيرة من الزبدة، اتركوها لمدة 45 ثانية قبل أن تقوموا بتقليبها.