طريقة سهلة لكنّها الألذّ لتحضير الستيك في المنزل!

طبق الستيك من بين الأطباق التي تختلف طريقة طهيها وتقديمها بحسب اختلاف الأذواق إلا أن موقع "serious eats " كشف عن الطريقة الفضلى للحصول على ستيك لذيذ.
ولتحضير الستيك اللذيذ عليكم اتّباع الخطوات التالية:
- تتبيل اللحمة بالملح والبهارات المخصّصة لها.
- ضعوا قطعة الستيك داخل ورقة الخبز ومن ثمّ أدخلوها الفرن.
- قبل أن ينتهي وقت طهي الستيك في الفرن، ضعوا ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على نار قوية.
- ضعوا قطعة اللحمة في المقلاة وأضيفوا إليها ملعقة صغيرة من الزبدة، اتركوها لمدة 45 ثانية قبل أن تقوموا بتقليبها.