لن تصدقوا كم يتقاضى نجوم "صراع العروش" مقابل كل حلقة!

الرقم خيالي...

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LBCI News Lebanon

اعتدنا أن نشاهد موسمًا جديدًا من مسلسل "صراع العروش" في مثل هذا الوقت من السنة.

لكن تم تأجيل عرضه إلى منتصف شهر تموز/يوليو وتم تقليص عدد الحلقات المعتاد من 10 إلى 8.

فأثارت هذه الأمور تساؤلات حول أجور نجوم "صراع العروش"، في ظل انتشار تقارير من لوس أنجلوس تفيد بأنّ الأرقام التي يتقاضوها تتجاوز المبالغ التي تلقاها أبطال المسلسلين الكوميديين الشهيرين "Friends" و"The Big Bang Theory".

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وبحسب صحيفة Express البريطانية، سيتقاضى كل من ايميليا كلارك وكيت هارينغتون ولينا هيدي وبيتر دينكليغ ونيكولاي كوستر والدو مبلغًا وقدره 2.5 مليون دولار أميركي مقابل كل حلقة وذلك بعد التوقيع على "العقود الذهبية" عن استمرارهم في القيام بأدوارهم عن الموسمين السابع والثامن.

وسيبدأ الموسم السابع من مسلسل "صراع العروش" في 17 تموز/يوليو.

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