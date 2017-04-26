أنجبت طفلها وهي في غيبوبة... لكن ما حصل بعدها كان معجزة!

قصة مؤثرة إليكم تفاصيلها...

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LBCI News Lebanon

في حادثة فريدة من نوعها اعتبرها الأطباء معجزة، استفاقت سيّدة أرجنتينيّة، ولدت طفلها عندما كانت في غيبوبة، وحملت ابنها بين ذراعيها للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر.

وفي التفاصيل، كانت أميليا بانان في شهرها السادس من الحمل عندما تعرضت ذات ليلة لحادث سيارة مروع كاد يودي بحياتها ووضعها طريحة الفراش في غيبوبة استمرت لأسابيع عدة.

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وفي الأسبوع الـ34 من الحمل، أخضعها الأطباء لعملية قيصرية وهي غارقة في غيبوبتها، فولد طفلها بصحة جيّدة يوم عيد الميلاد.

وأخذت شقيقة أميليا تهتم بالطفل وكانت تحضره يوميًا إلى المستشفى ليزور والدته.

وبعد مرور أسابيع على ولادتها، بدأت أميليا تستعيد وعيها شيئًا فشيئًا. وعندما استعادت وعيها بالكامل تسنّت لها الفرصة للقاء طفلها وضمه إلى صدرها للمرّة الأولى.

وقال الأطباء إنّ ما حصل مع أميليا تخطى المنطق العلمي، مضيفين أنّ حالتها معجزة بكل ما للكلمة من معنى.

وبحسب مصادر مقربة من عائلتها أدّى طفلها الصغير دورًا كبيرًا في استعادتها لوعيها، خصوصًا بعدما كانت العائلة تضعه بقربها لتسمع صوته وتشعر به إلى جانبها.