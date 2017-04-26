اسبانيا توقف مصريا واسبانيا يشتبه بارتباطهم بداعش

أعلنت السلطات الاسبانية انها اوقفت مصريا يشتبه بتسهيله عودة جهاديين من العراق وسوريا واسبانيا قام بتجنيد اشخاص لصالح تنظيم داعش.

وجرت التوقيفات في مدينة تيولادا في جنوب شرق اسبانيا وفي جيب سبتة في شمال المغرب، بعد يوم على توقيف الشرطة الاسبانية أربعة أشخاص بزعم ارتباطهم بمتورطين بالهجوم على المطار والمترو في بروكسل العام الماضي.

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واوضح بيان لوزارة الداخلية الاسبانية ان المصري (46 عاما) الذي اوقف في تيولادا يشتبه بأنه "سهّل عودة ارهابيين ينتمون الى داعش كانوا قد قرروا العودة من سوريا والعراق".

كما ويشتبه بانه قدم لهم المأوى وساعدهم في بعض الاجراءات الادارية.