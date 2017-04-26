التقط سيلفي مع صورته وهو "ميِّت"!

علم شاب مصري أنّ السلطات قامت بوضع صورته ضمن ضحايا تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا علمًا أنّه على قيد الحياة.
وفي التفاصيل، اتّصل أصدقاء بيشوي فايز به وأخبروه أنّ صورته معلّقة مع صور الضحايا في شارع رئيسي في طنطا، لكن الاسم المكتوب يعود لجدّه الذي قُتل فعلًا بالتفجير، ما يعني أن الصورة وُضعِت عن طريق الخطأ.
وتلقى فايز الخبر بالسخرية والضحك، فالتقط صورة سيلفي مع صورته كـ"شهيد" ونشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك مرفقًا إياها بتعليق كتب فيه: " أخدت سيلفي مع صورتي وأنا شهيد، حاجة آخر عباطة، حد يشوف الهبل دا بجد".