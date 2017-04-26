تفاوض الجرود تحت النار...النصرة الى ادلب

تطورات عسكرية على جبهة جرود عرسال

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LBCI News Lebanon

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ما حصل في الفترة الاخيرة من تطورات عسكرية على جبهة جرود عرسال ليس محض صدفة.يبدو ان الامور تتجه نحو رفع مستوى الضغط العسكري على جانبي الحدود تحت عنوان التفاوض مع المسلحين لاسيما مسلحي جبهة النصرة تحت النيران.