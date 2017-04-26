أمن وقضاء
26 نيسان 2017
26/04/2017 12:34:24
تفاوض الجرود تحت النار...النصرة الى ادلب
تطورات عسكرية على جبهة جرود عرسال
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LBCI News Lebanon
ما حصل في الفترة الاخيرة من تطورات عسكرية على جبهة جرود عرسال ليس محض صدفة.
يبدو ان الامور تتجه نحو رفع مستوى الضغط العسكري على جانبي الحدود تحت عنوان التفاوض مع المسلحين لاسيما مسلحي جبهة النصرة تحت النيران.
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