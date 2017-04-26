أمن وقضاء
26 نيسان 2017
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تفاوض الجرود تحت النار...النصرة الى ادلب

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ما حصل في الفترة الاخيرة من تطورات عسكرية على جبهة جرود عرسال ليس محض صدفة.

يبدو ان الامور تتجه نحو رفع مستوى الضغط العسكري على جانبي الحدود تحت عنوان التفاوض مع المسلحين لاسيما مسلحي جبهة النصرة تحت النيران.
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