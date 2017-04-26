أمن وقضاء
26 نيسان 2017
26/04/2017 12:45:51
ترخيص محل قمار يتحول رهاناً طائفياً في الحدث...
الخناق يضيق على محلات العاب الميسر
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LBCI News Lebanon
محافظ جبل لبنان السابق انطوان سليمان أعطى عام 2009 ترخيصا بمحل القمار لسليمان حيدر في الحدث على الرغم من معارضة البلدية يومها وظل يعمل هذا المحل الى حين بيعه الى احمد العزير الذي نقل المؤسسة الى اسمه منذ شهر بموجب قرار من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل.
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