أمن وقضاء
26 نيسان 2017
Back

ترخيص محل قمار يتحول رهاناً طائفياً في الحدث...

الخناق يضيق على محلات العاب الميسر Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, محلات,الحدث,الخناق يضيق على محلات العاب الميسر
episodes
محافظ جبل لبنان السابق انطوان سليمان أعطى عام 2009 ترخيصا بمحل القمار لسليمان حيدر في الحدث على الرغم من معارضة البلدية يومها وظل يعمل هذا المحل الى حين بيعه  الى احمد العزير الذي نقل المؤسسة الى اسمه  منذ شهر بموجب قرار من محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل.
الإعلان
إقرأ أيضاً