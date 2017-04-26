الحريري من عين التينه: لا أحد يستطيع إلغائي

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه "لا يريد التمديد لا هو ولا أحد في الجمهورية"، معتبراً أن المشكلة هي في كيفية التوصل إلى حلول خلال الأيام المقبلة، لافتاً الى أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل قبل 15 أيار".

واعتبر الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه برفقه مستشاره نادر الحريري وبحضور وزير المال علي حسن خليل أن هذه المرحلة تتطلب التوصل إلى قانون يوافق عليه الجميع، قائلاً:" الحلول موجودة في ما خص قانون الانتخاب والفرقاء السياسيون على تواصل ويجب ألا نكون سلبيين وأريد الوصول الى حل مهما كلف الامر ولبنان يستحق أن نضحي قليلا."

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واكد الحريري رفضه للتمديد وللفراغ، وقال:" لا أحد يستطيع الغاء لا سعد الحريري ولا جمهوره ولا رفيق الحريري وجميع الفرقاء يدركون كم قدمت من تضحيات".